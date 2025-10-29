Stembussen gesloten en het tellen kan beginnen

Twee procent lagere opkomst om 15.45 uur

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2023 lag het opkomstpercentage om 15.45 uur op 40 procent. In 2023 kwamen uiteindelijk 77,7 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus .

Premier Schoof biedt ontslag kabinet aan

Premier Dick Schoof heeft dinsdag 28 oktober 2025 aan de koning Willem-Alexander het ontslag aangeboden van de minister-president, de overige ministers en de staatssecretarissen. 'De Koning heeft deze ontslagaanvraag in overweging genomen en de ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RvD) woensdag.

Demissionair

Sinds 3 juni 2025 is het kabinet demissionair. De minister-president en ministers en staatssecretarissen hadden op dat moment hun portefeuille of ambt respectievelijk functie al ter beschikking gesteld van de Koning. Naar aanleiding van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 29 oktober 2025 en de komende kabinetsformatie heeft de minister-president nu het ontslag aangeboden van het gehele kabinet.

Opkomstpercentage om 17.55 uur: 48 procent

Om 17.55 uur lag de voorlopige opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 48 procent. Dat is 2 procent minder dan in 2023 toen er rond 17.55 uur 50 procent van de kiesgerechtigden hun stem hadden uitgebracht. Uiteindelijk kwam in 2023 het opkomstpercentage uit op 77.7 procent. Er kan woensdag nog tot 21.00 uur worden gestemd.

Opkomst kiesgerechtigden nog steeds lager dan twee jaar geleden

Of de stemgerechtigden wachten tot het laatste moment, of de opkomt is lager dan in 2023. Ipsos I&O meldt dat de opkomst om 19.45 uur rond de 65 procent lag. Twee jaar eerder was het op het zelfde moment 66 procent. Tot 21.00 uur heeft men de kans om te stemmen. Hierna zullen de eerste exitpolls worden verwacht.

Stembussen gesloten en eerste exitpoll laat D66 als winnaar zien

De stembussen zijn om 21.00 uur gesloten en het tellen is begonnen. Zoals verwacht kwam er ook een eerste exitpoll door Ipsos I&O waar uit D66 als grootste partij naar voren komt met 27 zetels, gevolgd door de PVV met 25 zetels. De VVD volgt met 23 zetels. De uitslag is zo close dat het nog te vroeg is om hier een eindconclusie aan te hangen.