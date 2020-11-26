ACM: Netbeheerders te traag met invoeren nieuwe maatregelen tegen netcongestie

'Hierdoor kunnen grootverbruikers nog onvoldoende gebruik maken van nieuwe mogelijkheden en blijft de wachtrij voor toegang tot het net groeien. Netbeheerders moeten verbeterplannen indienen bij de ACM. De ACM monitort dan of netbeheerders zich aan de gemaakte afspraken houden', zo meldt de ACM woensdag.

Breed pakket maatregelen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen jaren een breed pakket aan maatregelen genomen om de problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken. Met deze maatregelen worden bedrijven gestimuleerd het net efficiënter te gebruiken, zodat er meer bedrijven en huishoudens het net op kunnen.

Netbeheerders lopen achter

De ACM ziet dat netbeheerders achter lopen met het invoeren en aanbieden van de nieuwe maatregelen tegen netcongestie. Hierdoor blijft de wachtrij voor toegang tot het elektriciteitsnet groeien. Ook ziet de ACM dat meerdere netbeheerders onvoldoende inzicht hebben in het gebruik van hun netten om nieuwe flexibele contractvormen effectief aan te bieden. Om te zorgen dat netbeheerders de achterstanden wegwerken, legt de ACM netbeheerders een verbeteropdracht op.

'Grote opgaaf'

De ACM beseft dat netbeheerders voor een grote opgave staan als gevolg van de energietransitie en dat zij hard werken om bestaande netten uit te breiden. Tegelijkertijd moeten netbeheerders zorgen dat de nieuwe maatregelen worden ingevoerd zodat bestaande netten beter worden benut. De ACM houdt daar rekening mee in de termijnen die in de verbeteropdracht worden gesteld.

Verbeterplannen en monitoring door de ACM

Om te zorgen dat netbeheerders duidelijke keuzes maken en de verschillende werkzaamheden meer in samenhang uitvoeren moet iedere netbeheerder voor 6 februari 2026 een eigen verbeterplan inleveren bij de ACM. In dit verbeterplan legt de netbeheerder vast hoe en wanneer de maatregelen tegen netcongestie worden ingevoerd en hoe er gezorgd wordt voor voldoende inzicht in het netgebruik.

'Voortgang bewaken'

De ACM zal hierover bestuurlijke afspraken maken met iedere netbeheerder en zal de voortgang bewaken en hier periodiek over publiceren. De ACM verwacht van de individuele netbeheerders dat zij dit ook doen. De ACM vindt het belangrijk dat afnemers op begrijpelijke manier geïnformeerd worden over de mogelijkheden die zij hebben om ondanks de schaarste toch toegang te krijgen tot het elektriciteitsnet.