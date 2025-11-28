Blaastest aantal bemanningsleden Schiphol positief en dat is niet goed

Vrijdagochtend heeft Team Luchtvaarttoezicht samen met de Koninklijke Marechaussee een alcoholcontrole uitgevoerd onder het vliegend personeel op Schiphol. 'Drie bemanningsleden bleken hierbij een te hoog alcoholpromillage te hebben', zo meldt de politie vrijdag.

Drie positieve blaastesten

In totaal voerden het team Luchtvaarttoezicht van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties en de Koninklijke Marechaussee 391 alcoholcontroles uit onder het cabine- en cockpitpersoneel van 7 tot 9 uur. Drie van de blaastesten waren positief. Het team Luchtvaarttoezicht van de politie voert dit soort controles regelmatig uit onder cabine- en cockpitpersoneel.

Geldboetes

Een steward blies 120 μg/L en kreeg van het Openbaar Ministerie een geldboete van 275 euro. Een andere steward blies 100 μg/L en heeft ook een geldboete van 275 euro betaald. Een gezagvoerder blies 90 μg/L, dat net onder de toegestane grens is. Strafvervolging is volgens de Wet Luchtvaart mogelijk voor hoeveelheden boven de 90 μg/L. Wel is een vliegverbod voor de duur van 1 uur opgelegd.