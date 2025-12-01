Heinoos: 25-jarig jubileumjaar afgesloten met o.a. documentaire en tweede maal uitverkocht Paradiso

De Overijsselse band sluit dit 25-jarig jubileumjaar af met een documentaire die bij maar liefst drie regionale omroepen integraal wordt uitgezonden op Tweede Kerstdag. Het jubileumjaar trapte de band af in een uitverkochte poptempel Paradiso en doet dit in het begin van 2026 nog eens over met opnieuw (!) een volledig uitverkochte grote zaal. Heinoos-medeoprichter en gitarist Erik van ’t Holt verkiest na deze mijlpalen een plek in de coulissen, maar blijft betrokken bij de band.