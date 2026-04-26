Kabinet gaat overlast fatbikes met aantal maatregelen aanpakken

Er komt een minimumleeftijd voor fatbikes en een wettelijke basis voor fatbikevrije zones voor gemeenten. 'Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat gaat werk maken van criteria op basis waarvan verkeersregels voor specifiek fatbikes worden gemaakt', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Helmplicht

Daarnaast gaat hij verder met de helmplicht tot 18 jaar voor alle lichte elektrische voertuigen zoals e-bikes en e-steps en met gedragsmaatregelen om overlastgevende fatbikers tegen te gaan. Hij stelt ook nieuwe doelen op het gebied van markttoezicht en handhaving.

'Onveilige verkeerssituaties'

Minister Karremans: “Veel fatbikes zorgen voor onveilige verkeerssituaties, voor overlast en voor een zorgwekkende stijging van het aantal ongevallen onder jongeren. Ik vind dat we niet langer moeten wachten om die problemen op te lossen. Daarom presenteer ik vandaag de Aanpak Fatbikes: hierin staat wat we de komende jaren gaan doen om te zorgen voor meer veiligheid en minder overlast.”

Aparte regels voor fatbikes

In eerder onderzoek werd gesteld dat de markt zich zou aanpassen als er aparte regels voor fatbikes worden ingesteld. Tegelijkertijd concludeerden deze onderzoeken dat aparte regels voor fatbikes mogelijk zijn. Daarom krijgt een onderzoeksbureau de opdracht om opties te ontwikkelen om op een pragmatische wijze de fatbike te onderscheiden van de elektrische fiets.

'Gekozen voor pragmatische aanpak'

Minister Karremans: “Het streven naar een perfecte definitie leidt tot stilstand, terwijl de problematiek zich voor onze ogen afspeelt. Daarom wordt nu gekozen voor een pragmatische aanpak. Niets doen is geen optie, omdat dat geen enkel effect heeft op de verkeersveiligheid.” Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nadere invulling gegeven aan de afspraken in het coalitieakkoord. De resultaten zijn dit najaar gereed.

Markttoezicht en handhaving

Verder wil het kabinet strenger controleren op illegaal geïmporteerde fatbikes. Hier wordt naar gekeken, ook samen met Douane, ILT en NVWA. Bovendien worden de technische eisen voor onderdelen van elektrische fietsen aangescherpt: de RDW inventariseert momenteel de mogelijkheden hiervoor. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt op welke schaal fietsen worden opgevoerd.