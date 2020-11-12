Elektrische auto rijden zonder hoge aanschafprijs? Private lease wordt tussenoplossing

Steeds meer automobilisten die willen overstappen op elektrisch rijden, kiezen niet voor aanschaf maar voor private lease. De combinatie van hoge aankoopprijzen, onzekerheid over restwaarde en oplopende kosten voor verzekering en onderhoud zorgt ervoor dat een leaseconstructie voor veel consumenten een laagdrempeliger alternatief wordt.

Hoge aanschafprijs blijft drempel

Waar eerder vooral kopers van nieuwe auto’s in aanmerking kwamen voor elektrische modellen, groeit nu een groep bestuurders die elektrisch wil rijden zonder zich vast te leggen op een grote investering. Vooral particuliere rijders die twijfelen over batterijtechniek, actieradius of toekomstige regelgeving, zien private lease als manier om wél elektrisch te rijden, maar zonder financieel risico.

Risico op restwaarde verschuift naar de leasemaatschappij

Volgens brancheorganisaties is die trend al een tijd zichtbaar. Elektrische auto’s zijn in aanschaf nog altijd duurder dan vergelijkbare benzine- of hybride modellen, terwijl de markt zich snel ontwikkelt. Daardoor is het voor veel consumenten lastig in te schatten wat een auto over een paar jaar nog waard is. Bij een leasecontract ligt dat risico niet bij de bestuurder, maar bij de leasemaatschappij.

Remco Brouwer van vergelijkingssite HelloLease ziet daarin een duidelijke verschuiving:

“Elektrisch rijden wordt steeds normaler, maar niet iedereen wil meteen een groot bedrag uitgeven of zich voor jaren vastleggen op één model. Private lease biedt een tussenstap: je rijdt elektrisch, maar je zit niet vast aan restwaarde of onverwachte onderhoudskosten.”

Vaste maandlasten populair in onzekere tijden

Daarnaast speelt mee dat de meeste private leasecontracten vaste maandlasten hebben, inclusief wegenbelasting, onderhoud, pechhulp en verzekering. In tijden van stijgende kosten kiezen veel huishoudens voor financiële voorspelbaarheid, zeker wanneer ze overstappen naar een nieuwe aandrijftechniek.

Meer elektrische modellen beschikbaar in private lease

Ook het aanbod verandert. Waar elektrische leaseauto’s eerder vooral in het hogere segment te vinden waren, komen er steeds meer compacte en middenklasse EV’s beschikbaar. Dat maakt de overstap laagdrempeliger voor bestuurders die vooral binnen Nederland rijden en geen luxe-uitvoering nodig hebben.

Wie wil weten welke elektrische auto’s op dit moment via private lease beschikbaar zijn, kan online vergelijken. Op HelloLease.nl staan de actuele elektrische lease-aanbiedingen van verschillende leasemaatschappijen overzichtelijk naast elkaar, zodat consumenten snel kunnen zien welk model past bij hun budget en kilometergebruik.

Tussenoplossing in de overstap naar elektrisch rijden

Hoewel de koopmarkt voor elektrische auto’s de komende jaren vermoedelijk blijft veranderen, lijkt private lease zich te ontwikkelen tot een vaste optie binnen de mobiliteitsmix. Niet alleen voor mensen die elektrisch willen rijden, maar vooral voor wie dat wil doen zonder grote financiële verplichting.

Of private lease uiteindelijk kopen gaat vervangen, blijft de vraag. Maar dat het een belangrijke rol speelt in de overgang naar elektrisch rijden, lijkt inmiddels onmiskenbaar.