Ajax en Sevilla FC bereiken akkoord over Maximilian Wöber

Ajax heeft in hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Sevilla FC over de overgang van Maximilian Wöber naar de Spaanse club. Het akkoord is onder voorbehoud van de vervulling van een aantal voorwaarden.

De verdediger stond nog tot en met 30 juni 2021 onder contract bij Ajax. Ajax ontvangt een transfersom van EUR 10,5 miljoen, die op basis van variabelen kan oplopen tot maximaal EUR 11 miljoen.

Wöber werd op 4 februari 1998 geboren in Wenen, Oostenrijk. De linksbenige verdediger kwam in de zomer van 2017 over van SK Rapid Wien. Op 27 augustus 2017 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd VVV Venlo - Ajax (0-2). In totaal speelde de Oostenrijks international 39 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin één keer.