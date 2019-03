Hateboer vervangt Tete

Drievoudig international Hans Hateboer sluit vrijdagmiddag aan bij de selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Atalanta Bergamo vervangt Kenny Tete (Olympique Lyon), die donderdag in Oranjes eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland (4-0) met een hamstringblessure uitviel.

Hateboer kwam vorig jaar oktober voor het laatst met het Nederlands elftal in actie. In de oefeninterland tussen België en Nederland (1-1) kwam hij na rust in het veld voor Denzel Dumfries.

Het Nederlands elftal vervolgt zondag 24 maart zijn EK-kwalificatiecampagne tegen Duitsland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Het duel, dat om 20.45 uur begint, is uitverkocht.