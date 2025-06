Ajax en Avery Appiah bereiken overeenstemming over contractverlenging

Jeugdopleiding Ajax

Avery Appiah werd op 2 april 2006 geboren in Zoetermeer en speelt sinds 2020 in de jeugdopleiding van Ajax. Afgelopen seizoen maakte de jeugdinternational deel uit van Ajax O19. Op 28 april 2025 maakte Appiah zijn debuut in het betaalde voetbal in de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen Helmond Sport (2-0). Tot nog toe speelde hij drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

'Unieke eigenschap'

Directeur Voetbal Marijn Beuker: “Avery is een veelzijdige speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij is een speler met de unieke eigenschap dat hij het team in z’n geheel beter laat spelen. Zijn passie, energie en sturing straalt hij uit naar zijn teamgenoten en dat is van absolute meerwaarde voor de ploeg. Wij hebben er veel vertrouwen in dat Avery zich in de komende jaren verder gaat ontwikkelen en hopelijk kan hij in de nabije toekomst de stap naar het eerste elftal maken.”