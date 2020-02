Ajax contracteert Antony Matheus dos Santos

Ajax, São Paulo FC en Antony Matheus dos Santos hebben overeenstemming bereikt over de transfer van de Braziliaans jeugdinternational naar Ajax. De vleugelspeler, die onder de voetbalnaam Antony speelt, tekent een contract dat per 1 juli 2020 ingaat en een looptijd heeft van vijf seizoenen, tot en met 30 juni 2025.

Ajax betaalt een transfersom van 15.750.000 euro aan São Paulo FC, dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal 21.750.000 miljoen euro. Antony werd op 24 februari 2000 geboren in São Paulo, Brazilië.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars: “We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen, maar we hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan. Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken. Daar moeten we op vooruit lopen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden.”