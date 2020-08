Koeman verlaat Oranje en gaat aan de slag in Barcelona

Ronald Koeman vertrekt als bondscoach van het Nederlands elftal. De 57-jarige oefenmeester gaat aan de slag bij FC Barcelona. Koeman was sinds februari 2018 in dienst bij de KNVB. Onder zijn leiding speelde Oranje 20 wedstrijden.

Met Koeman aan het roer plaatste Nederland zich voor het eerst sinds 2014 weer voor een eindtoernooi, EURO 2020, dat vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot de zomer van volgend jaar. Vorig jaar was Oranje succesvol in de UEFA Nations League, waarin memorabele wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland werden gespeeld. Nederland haalde de finale, waarin Portugal uiteindelijk te sterk bleek.

Reacties

Ronald Koeman: “Ik vond het een eer om bondscoach van Nederland te zijn. De afgelopen twee en een half jaar heb ik er alles aan gedaan om successen met Oranje te behalen. Ik kijk met trots terug wat we samen in die periode hebben bereikt. Het Nederlands elftal heeft een mooie toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dat Barcelona mijn droomclub is, weet iedereen. Het voelt voor mij heel bijzonder daar coach te kunnen worden.”

Directeur betaald voetbal Eric Gudde: “We betreuren de beslissing van Ronald, maar respecteren zijn keuze. In de periode dat Ronald bondscoach is geweest heeft hij zeer goede resultaten met het Nederlands elftal geboekt. Hij heeft Oranje weer kleur op de wangen gegeven, na een aantal moeizame jaren. En daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. De spelersgroep heeft zich ondertussen geweldig ontwikkeld, wat dat betreft kunnen we verder op de ingeslagen weg.”

Lodeweges

Assistent-trainer Dwight Lodeweges zal fungeren als interim-bondscoach, tot de KNVB een opvolger voor Ronald Koeman heeft benoemd. Het Nederlands elftal komt eind deze maand bij elkaar. Oranje speelt dan twee wedstrijden in de UEFA Nations League, tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Beide duels worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.