Esteban Ocon tekent tot 2024 bij Alpine

Laurent Rossi, CEO, Alpine Cars: ’We zijn erg trots om Esteban als onderdeel van de Alpine-familie te behouden. Sinds zijn terugkeer naar het team in 2020, is Esteban gegroeid in vertrouwen en status om constant goede resultaten te leveren en de auto samen met het team te helpen ontwikkelen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij veel ervaring in de Formule 1 en is hij op een positief traject in zowel zijn volwassenheid als zijn vaardigheden achter het stuur. Hij is een sterke aanwinst voor ons nu, en ook voor de toekomst als we de uitdaging van de nieuwe regelgeving aangaan.’

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Race Driver: 'Ik ben verheugd om na dit jaar met het team door te gaan en het is een fantastisch gevoel om mijn toekomst bij Alpine veilig te stellen. We hebben samen goede vooruitgang geboekt sinds ik bij het team kwam en ik streef ernaar om die reis in de toekomst voort te zetten. Er liggen grote uitdagingen voor ons, vooral met de nieuwe regelgeving in 2022. Ik weet zeker dat we onze doelen kunnen halen door hard samen te werken en het verhaal voort te zetten. Ik denk vaak terug aan de Sakhir Grand Prix vorig jaar met het podium en het motiveert me om meer van dat soort speciale herinneringen te creëren. Ik kijk echt uit naar het volgende hoofdstuk, maar voorlopig zijn we erg gefocust op dit seizoen en nemen we elke race zoals hij komt.'