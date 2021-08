PSG moet weer een prijs aan Lille laten

Lille, dat vorig jaar verrassend kampioen werd voor het sterrenensemble van Paris Saint-Germain, speelde met de sterkste spelers. De Nederlander Sven Botman speelde de hele wedstrijd mee aan de kant van Lille.

PSG trad daarentegen niet op in de sterkste opstelling. Sterspelers Neymar en Kylian Mbappé waren afwezig en grote aankopen Sergio Ramos en Europees kampioen Gianluigi Donnarumma kwamen ook nog niet binnen de lijnen. Georginio Wijnaldum deed als invaller mee bij de club uit de hoofdstad.

De nieuwe Marokkaanse rechtsback Achraf Hakimi, voor voor 60 miljoen euro overgekomen van Internazionale, deed wel vanaf het startsignaal mee bij PSG. Hakimi werd de hele wedstrijd uitgefloten door het publiek in Tel-Aviv, nadat hij zich onlangs kritisch had uitgelaten over de rol van Israël in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Lille was in de eerste helft gevaarlijker en vlak voor rust maakte de Portugees Xeka met een mooi afstandsschot de 1-0. In de tweede helft liet PSG zich meer zien en nam de druk op Lille aanzienlijk toe. Lille bezweek niet onder de druk en wist de 1-0 voorsprong te consolideren. Een doelpunt van de Argentijnse spits Mauro Icardi werd afgekeurd wegens buitenspel.

Met het winnen van de Franse Super Cup zette Lille de ploeg uit de Franse hoofdstad met veruit het hoogste budget in Frankrijk wederom te kijk, tot verrassing van de bookmakers, die de Parijse miljoenenformatie als favoriet voor de wedstrijd hadden aangemerkt. Vorig seizoen moest PSG de landstitel ook al aan Lille laten.

Het nieuwe seizoen van de Franse voetbalcompetitie, de Ligue 1, begint op vrijdag 6 augustus. Een aantal Nederlandse voetballers kunnen hun competitiedebuut gaan maken voor hun nieuwe Franse club. Zo hebben Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario onlangs de transfer naar OGC Nice gemaakt, terwijl ook Myron Boadu (Monaco) en Georginio Wijnaldum (PSG) hun debuut kunnen maken in de Ligue 1.

