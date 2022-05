Verstappen wint GP van Spanje

In het begin van de race had Verstappen problemen met zijn DRS die op het lange rechte stuk niet volledig open wilde. Hierdoor had hij grote moeite om de Brit Russel met zijn Mercedes in te halen. Hierdoor kreeg Leclerc in zijn Ferrari de mogelijkheid om als koploper flink uit te lopen op de Red Bull en de Mercedes.

De race leek voor verstappen helemaal verkeken toen hij spinde en in de grindbak terecht kwam. Hij hield de schade beperkt en kon achter zijn teamgenoot Perez weer aansluiten. Zowel de beide Red Bulls en de Mercedes van Russel maakte dankbaar gebruik van het feit dat de Ferrari van Leclerc de geest gaf en uitviel.

Verstappen kwam als eerste over de finish en Perez als tweede. George Russel eindigde als derde en behaalde zijn eerste podiumplaats van het seizoen.