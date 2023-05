'Schot in de roos voor verbeterde dartpijl'

Een dartpijl die minder gevoelig is voor fouten van de darter en daardoor bijna 50 procent preciezer is dan een conventionele dartpijl. Delftse onderzoekers hebben mogelijk een baanbrekende dartpijl ontwikkeld die de prestaties van topdarters aanzienlijk kan verbeteren.

De nieuwe dartpijl is ontworpen met kennis uit de aerodynamica en vliegmechanica met als doel om spelers meer controle te geven over hun worp. Op dinsdag 18 april brachten vijf Nederlandse topdarters, bekend als de TOTO Dart Kings, een bezoek aan de TU Delft. Zij probeerden de nieuwe dartpijl uit en namen deel aan wetenschappelijk onderzoek, waaronder de analyse van hun werptechniek. De darters zijn onder de indruk van de faciliteiten en zien het potentieel van zowel het onderzoek als de vernieuwde pijl om hun prestaties te verbeteren en de sport naar ongekende hoogten te tillen.

Baanbrekende dartpijl

Delftse onderzoekers op het gebied van lucht- en ruimtevaarttechniek ontdekten dat de aerodynamische en ontwerpprincipes die ze voor vliegtuigen en raketten gebruiken, ook potentieel hebben om de prestaties van dartpijlen te verbeteren. Om de baan van de pijl te analyseren, ontwikkelden ze een dartrobot die de pijl consistent werpt, terwijl de loslaatpositie, snelheid, vluchtbaan en positie op het bord worden gemeten. Door kleine foutjes in de worp te simuleren, kan de gevoeligheid van een dart worden bestudeerd. Dit onderzoek heeft geleid tot de oprichting van Rocket Darts, een spin-off van de TU Delft en onderdeel van de Aerospace Innovation Hub. Het bedrijf ontwikkelt een nieuwe dartpijl met verbeteringen in de aerodynamica, gewichtsverdeling en interactie op het bord. Hierdoor halen de darts een hogere precisie en krijgen darters meer controle over hun worp.