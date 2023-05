Geblesseerde Naci Ünüvar per direct terug bij Ajax

Blessure

De aanvaller werd sinds 30 augustus van het afgelopen jaar voor één seizoen verhuurd aan Trabzonspor. Een blessure houdt Ünüvar ten minste de rest van dit seizoen aan de kant. Ajax is met de Turkse club en de speler overeengekomen dat hij daarom per direct terugkeert naar Amsterdam. De 19-jarige Ünüvar staat nog tot en met 30 juni 2026 onder contract bij Ajax.

Zaandammer

Ünüvar (Zaandam, 13 juni 2003) doorliep vanaf 2011 de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 22 januari 2020 zijn debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd Ajax – SV Spakenburg (7-0). In dat duel wist hij direct een doelpunt te maken. De rechtspoot speelde tot nog toe drie wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarnaast kwam hij 73 keer in actie voor Jong Ajax, waarin hij 24 doelpunten maakte.