Cricket op Olympische Spelen in 2028

Cricket is na voetbal de op één na grootste sport ter wereld met 2,6 miljard volgers. De Nederlandse nationale teams behoren tot de top-15 van de wereld.



Monica Visser, directeur Koninklijke Nederlandse Cricket Bond: “Het moment kan niet beter nu we in een positieve flow van onze sport zijn. Zo doet ons Nederlands mannenteam momenteel mee aan het WK in India. Volgend jaar spelen zij de T20 variant tijdens het WK in de Verenigde Staten en de West Indies. Het Nederlands vrouwenteam neemt in 2024 deel aan het kwalificatietoernooi voor een WK-ticket in de T20-variant.”



“In Nederland is de helft van onze cricketgemeenschap van buitenlandse komaf. Onze sport is bij uitstek een mooie weerspiegeling van onze multiculturele samenleving en geeft ruimte aan veel expats om dankzij cricket versneld thuis te raken en te integreren in onze samenleving.”



“Het feit dat cricket Olympisch wordt, is niet alleen voor de cricketsport in Nederland een geweldige opsteker, maar ook voor andere landen een boost om de cricketsport verder te kunnen ontwikkelen.”



Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF: “Mijn hartelijke gelukwensen voor de cricketbond met deze hernieuwde Olympische status. Dit betekent ongetwijfeld ook een stevige extra impuls voor het cricket in ons land. Een heel mooie ontwikkeling voor deze prachtige sport.”



De KNCB complimenteert en feliciteert de ICC en de andere sporten die vanaf 2028 ook Olympisch zijn geworden.