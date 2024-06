Verstappen laat dure punten liggen in Oostenrijk

Na een spectaculaire start wist de Nederlander binnen korte tijd een voorsprong van acht seconden te creëren op Noris die als tweede van start ging. Deze kon tijdens de race niet echt aansluiting vinden bij Verstappen. George Russel wist ook niet lekker de aansluiting te vinden met Noris, wat na het grootste deel van de wedstrijd als einduitslag zou gaan worden.

De harde band werkte niet echt lekker onder de RedBull waardoor men besloot de banden te wisselen. Het wisselen van de linker achterband verliep niet goed en bij het wegrijden de pitstraat weer in, moest Max wachten op Noris die ook een pitsstop ging maken. Hiermee verloor Verstappen extra tijd. Bij het uitrijden van de pitstraat lagen Verstappen en Noris vlak achter elkaar.

Hierna begon de battle tussen Noris en Verstappen om de eerst plaats te behalen. Dit was stuivertje wisselen totdat de Redbull in botsing kwam met de Mc Laren van Noris. Beide reden hierdoor een band stuk. George Russel, Oscar Piastri en Carlos Sainz wisten hier gebruik van de maken en eindige in deze volgorden.