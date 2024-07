Oranje plaatst zich voor halve finale door winst op Turkije met 2 - 1

Op 0 - 1 achterstand

Oranje moest lange tijd tegen een 0 - 1 achterstand aankijken na een doelpunt van Turkije in de eerste helft in de 35e minuut.

Gelijkmaker door kopbal De Vrij

In de tweede helft bleven de kansen voor Oranje op een gelijkmaker schaars mede door de sterke verdediging van het Turkse team. Tot de 70e minuut toen Memphis Depay een voorzet gaf waarna de bal door Stefan de Vrij zo hard werd ingekopt dat de Turkse doelman geen schijn van kans had.

Tweede treffen al na 6 minuten

Daarna ging het snel en scoorde Oranje al 6 minuten na de eerste treffer het tweede doelpunt. Een voorzet van Dumfries werd door Gakpo richting het Turkse doel geschoten maar werd uiteindelijk door de Turkse speler Mert Müldür nog aangeraakt

voordat hij langs zijn eigen doelman het net inrolde. Daarmee kwam Oranje op een wat meer comfortabele voorsprong.

Bevrijdende eindsignaal

Oranje was ondanks de vele pogingen van het Turkse elftal in staat om de stand te bevriezen tot het verlossende eindsignaal in de 96e minuut klonk. Oranje staat dus in de halve finale tegen Engeland die aanstaande woensdag 10 juli om 21.00 uur zal worden gespeeld in Dortmund.