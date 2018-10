Effect beeldschermen onderschat

Onderzoek

Een onlangs uitgekomen onderzoek van de Amerikaanse associatie van oogartsen (AAO) wijst erop dat de lang geleden ingezette toename van oogproblemen enkel wordt verergerd door onze omgang met beeldschermen.

Moderne levensstijl

“Dit zal een belangrijke gevolgen hebben op de planning van omvattende dienstverlening, zoals het verzorgen van brillen of lenzen, om in de behoeften van klanten te voorzien”, aldus de onderzoekers. Maar waaraan valt deze spectaculaire groei te wijten? ‘Omgevingsfactoren’ worden door de oogartsen als hoofdoorzaak aangeduid. Er wordt steeds minder tijd buiten verbracht, en beeldschermen, hetzij van de televisie, laptop of telefoon, nemen een centrale rol in. “Genetische aanleg speelt wellicht een rol, maar kan op zichzelf niet de toename van de laatste decennia verklaren”, schrijft de AAO, duidend op de wereldwijde verandering in onze levensstijl.

Maar wat valt eraan te doen? Buitenspelen als kind luidt het devies, en meer buiten leven als volwassene. Toch blijft het onmogelijk om van de moderne mens te verwachten afstand te nemen van beeldschermen. Sinds enkele jaren zijn er speciale computerbrillen beschikbaar die stellen het blauwe licht weg te filteren, en daarmee de schadelijke gevolgen van beeldschermgebruik verminderen. Toch moet vaak de oplossing elders worden gezocht: het tijdig nemen van een (lees)bril.

Op tijd een bril

Wereldwijd zijn er honderden miljoenen mensen die eigenlijk baat zouden hebben bij een bril of oogcorrectie. Door luiheid, zelfoverschatting of economische omstandigheden blijft de aanschaf van bril echter vaak uit. De wereldgezondheidsorganisatie schatte het aantal brilbehoevenden onlangs op 200 miljoen, ’s werelds leidende lensmakers zoals Carl Zeiss overtroffen dat met 2.5 miljard. Wat het getal ook zij, oogartsen stellen eenduidig dat het vroegtijdig gebruikmaken van een bril een wezenlijk verschil kan maken.

Met de aanstaande toename in brildragers is de sector gebaat bij een verandering in het bedrijfsmodel. Zoals de AAO reeds stelde, zal de voorspelde verdubbeling van kortzichtigheid verregaande gevolgen hebben voor de oogmode-industrie. Er is echter geen sprake van stilstand in de sector; de opticien verhuist gaandeweg naar het internet. Online oogmodespecialisten, zoals het Duitse Mister Spex, bieden een middenweg tussen webwinkel en lokale experts. Met een toegankelijker aanbod van betaalbare oogmode, zo hoopt de sector, valt een verdere toename aan kortzichtigheid het hoofd te bieden.