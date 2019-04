Eerste beeld van zwart gat gemaakt met Event Horizon Telescope Collaboration

Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om het eerste beeld van een zwart gat te maken met behulp van Event Horizon Telescope Collaboration in het centrum van melkweg M87. Dit hebben de wetenschappers woensdagmiddag in een persconferentie bekendgemaakt.

Heldere ring

'De afbeelding laat een heldere ring zien die wordt gevormd als licht buigt in de intense zwaartekracht rond een zwart gat dat 6,5 miljard keer massiever is dan de zon', aldus de wetenschappers.

Bewijs

Dit lang gezochte beeld biedt het sterkste bewijs tot nu toe voor het bestaan van superzware zwarte gaten en opent een nieuw tijdperk voor de studie van zwarte gaten, hun evenementenhorizons en zwaartekracht. De internationale samenwerking presenteerde woensdag voor het eerst de revolutionaire observaties van het gigantische zwarte gat in het hart van de verre melkweg Messier 87. De Event Horizon Telescope (EHT), een cluster van in totaal acht radiotelescopen over de gehele aardbol ontstaan door internationale samenwerking, was speciaal ontworpen om beelden van een zwart gat te vangen. Vandaag onthulden de EHT-wetenschappers in gecoördineerde persconferenties over de hele wereld dat ze erin geslaagd zijn, het eerste directe visuele bewijs van een superzwaar zwart gat en zijn schaduw te onthullen.

55 miljoen lichtjaar van de aarde

Deze doorbraak werd vandaag aangekondigd in een reeks van zes artikelen gepubliceerd in een speciale uitgave van The Astrophysical Journal Letters . Het beeld onthult het zwarte gat in het midden van Messier 87, een massieve melkweg in het nabije Virgo-sterrencluster. Dit zwarte gat bevindt zich 55 miljoen lichtjaar van de aarde en heeft een massa van 6,5 miljard keer die van de zon.

Wereldwijd netwerk

De EHT verbindt telescopen over de hele wereld om een ​​virtuele telescoop te vormen met een ongekende gevoeligheid en resolutie. De EHT is het resultaat van jarenlange internationale samenwerking en biedt wetenschappers een nieuwe manier om de meest extreme objecten in het universum te bestuderen, voorspeld door Einstein's algemene relativiteits theorie tijdens het honderdjarige jaar van het historische experiment dat deze theorie voor het eerst bevestigde.

'Buitengewoon wetenschappelijke prestatie'

'We hebben de eerste foto van een zwart gat gemaakt', zei EHT-projectdirecteur Sheperd S. Doeleman van het Centrum voor Astrofysica | Harvard & Smithsonian. 'Dit is een buitengewone wetenschappelijke prestatie geleverd door een team van meer dan 200 onderzoekers.'

Compacte afmetingen

Zwarte gaten zijn buitengewone kosmische objecten met enorme massa's maar extreem compacte afmetingen. De aanwezigheid van deze objecten beïnvloedt hun omgeving op extreme manieren, waardoor de ruimtetijd kromt en omringend materiaal wordt verhit.

Lijkt op een schaduw

'Als we ons onderdompelen in een helder gebied, zoals een schijf gloeiend gas, verwachten we dat een zwart gat een donker gebied creëert dat lijkt op een schaduw - iets dat is voorspeld door de algemene relativiteit van Einstein die we nog nooit eerder hebben gezien, legde de voorzitter van de EHT-wetenschap uit Raad Heino Falcke van de Radboud Universiteit, Nederland. 'Deze schaduw, veroorzaakt door de gravitationele buiging en invanging van licht door de gebeurtenishorizon, onthult veel over de aard van deze fascinerende objecten en liet ons toe de enorme massa van het zwarte gat van de M87 te meten .'