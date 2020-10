Krekels maakte 300 miljoen jaar geleden als eerste geluid, maar niemand kon dat horen

Het is een internationaal team van wetenschappers gelukt om de evolutie van communicatie tussen krekel- en sprinkhaanachtigen (Orthoptera) in kaart te brengen. Uit de resultaten blijkt dat krekels 300 miljoen jaar geleden de eerste diersoort was die geluid begon te maken.

Het is de eerste keer dat deze analyse op zo’n grote schaal is uitgevoerd. Het team stond onder leiding van dr. Sabrina Simon (Wageningen University & Research) en dr. Hojun Song (Texas A&M, VS). De publicatie van dr. Simon et al verscheen vandaag in het prominente wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

“Insecten hebben een vitale rol in niet-marine ecosystemen”, zegt dr. Simon. “Het is belangrijk om te begrijpen waarom insecten zo soortenrijk zijn, en hoe ze zijn geëvolueerd. Pas dan kunnen we begrijpen hoe ze ecosystemen beïnvloeden, in stand houden of juist bedreigen. En wat er gebeurt als insectensoorten afnemen, of zelfs verdwijnen.”

Othoptera is een insectenfamilie die van groot evolutionair, ecologisch en economisch belang is. Bekende leden van de familie zijn sprinkhanen en krekels. Ze zijn een goed voorbeeld van dieren die akoestische communicatie gebruiken. Met behulp van een grote dataset heeft het team een fylogenetisch raamwerk opgezet om te analyseren hoe gehoor en geluid is ontstaan en gediversifieerd over honderden miljoenen jaren van evolutie.

Getjirp

Het bekende getjirp van krekelachtigen klonk volgens de onderzoekers zo’n 300 miljoen jaar geleden voor het eerst op aarde. Niets of niemand kon dat nog horen, want het vermogen om te horen ontstond later pas. Geluid diende oorspronkelijk als afweermechanisme tegen vijanden, die schrokken van de trillingen in hun bek. Later kreeg het vermogen om geluid te produceren een rol in de evolutie, omdat geluidproducerende krekels een grotere kans hadden om door een vrouwtje te worden gevonden.

Insecten zijn een diersoort met een enorme soortenrijkdom. Ze spelen een cruciale rol in bijna elk ecosysteem. Onder invloed van klimaatverandering veranderen ecosystemen, en neemt de soortenrijkdom van insecten met rasse schreden af. Ook dat heeft weer invloed op ecosystemen en uiteindelijk op mensen. “We moeten de evolutie van deze bijzondere groep dieren beter begrijpen. Dat is ook belangrijk voor ons dagelijks leven. Pas als we de evolutie doorgronden, begrijpen we wat er gebeurt als insectensoorten verdwijnen.”, zegt dr. Simon.