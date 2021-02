Online tool TU/e helpt medewerkers gemotiveerd te blijven in corona lockdown

Een nieuwe online trainingstool die aan de TU / e is ontwikkeld, helpt werknemers gelukkiger, gemotiveerder en beter te presteren in het thuiskantoor. Dit heeft de TU/e woensdag bekendgemaakt.

Leven door COVID-19-pandemie veranderd

De COVID-19-pandemie heeft ons leven veranderd. Lange woon-werkverkeer, het kantoorhokje en roddels door de koffiemachine zijn vervangen door een thuiskantoor waar werk verweven is met ons dagelijks leven. Dit is voor velen een uitdagende situatie en kan leiden tot een verminderd welzijn. Om werknemers te helpen vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om door deze moeilijke periode te navigeren, heeft TU / e-onderzoeker Evangelia Demerouti een online trainingsprogramma ontwikkeld dat tot juli 2021 voor iedereen gratis te gebruiken is. En uit de eerste tests blijkt dat werknemers die de training volgden gelukkiger waren, meer gemotiveerd en beter presteerde in het thuiskantoor.

Herstellen van werkdag

Wat zijn effectieve manieren om in deze corona-tijden te herstellen van een werkdag? Hoe kan iemand eventuele nadelige gevolgen voor zijn privéleven minimaliseren terwijl hij vanuit huis werkt? En hoe kunnen individuen worden aangemoedigd om strategieën te gebruiken zoals zelfherkenning (leren hoe ze fysieke en emotionele indicatoren kunnen herkennen) of job crafting (aanpassen van werktaken en omstandigheden) wanneer ze thuis werken?

'Leren zichzelf te helpen'

TU / e-hoogleraar Evangelia Demerouti heeft een nieuw online trainingsprogramma ontwikkeld en getest om individuen te helpen bij het leren kennen en gebruiken van strategieën in het thuiskantoor. 'Simpel gezegd, ik wil mensen helpen in deze moeilijke tijd, en de online training is bedoeld om mensen te leren hoe ze zichzelf kunnen helpen', legt Demerouti uit. 'We bevinden ons in ongekende tijden. Dit vereist ongekende actie, en ik hoop dat deze tool veel mensen helpt wanneer ze het nodig hebben - op dit moment! '

Bemoedigende resultaten

Als onderdeel van een door NWO gefinancierd project heeft Demerouti een trainingsprogramma van 4 weken ontwikkeld dat bestaat uit korte video's, oefeningen, dagelijkse zelfopgestelde doelen en andere documentatie met betrekking tot strategieën om gezond en gemotiveerd te blijven tijdens het thuiswerken. Demerouti testte ook de effectiviteit van het trainingsprogramma: 'Voor het onderzoek hebben we mensen geworven voor een interventiegroep en een controlegroep, en de resultaten laten zien dat de online aanpak effectief is. Het werkt!'

39 trainees

Tussen juni 2020 en december 2020 volgden 39 mensen het trainingsprogramma, afkomstig uit een aantal sectoren, waaronder onderwijs, gezondheidszorg en de financiële sector. 'Na de training gaven de deelnemers aan dat ze beter presteerden op het werk en meer gemotiveerd en gelukkiger waren met hun leven, net zoals ik dacht dat het geval zou zijn voor de studie', zegt Demerouti.

Vermindering conflicten

Bovendien rapporteerden de deelnemers een afname van conflicten tussen werk en gezin, beter herstel, een hoger vermogen om te herkennen hoe ze zich voelen, en waren ze eerder geneigd hun collega's om hulp te vragen. Een controlegroep van 75 mensen vertoonde geen van deze verbeteringen.

Een hulpmiddel om iedereen te helpen

En Demerouti, werkzaam bij de afdeling Industrial Engineering and Innovation Sciences van de TU / e, hoopt dat mensen de tool goed zullen blijven gebruiken, zeker in deze moeilijke tijden: 'We werken langer vanuit huis dan wij allemaal. had kunnen vermoeden. Het ziet er naar uit dat dit ook de komende maanden zal doorgaan. Ik wil dat dit trainingsprogramma beschikbaar is om mensen te helpen de juiste 'knop om in te drukken' te herkennen om te helpen bij het thuiswerken. De training vereist slechts een kleine tijdsinvestering per dag, maar de voordelen kunnen van onschatbare waarde zijn. Dus als je thuis werkt en problemen ondervindt, meld je dan aan. '

Link naar online tool

Als u toegang wilt tot de tool en het trainingsprogramma van 4 weken wilt volgen, kunt u deze openen via deze link: https://duwtje.com/jobcrafting . De cursus is in het Nederlands.