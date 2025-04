'Beweging jonge moeders lijdt onder ouderschap'

Sporten en bewegen na een zwangerschap is voor vrouwen vaak lastig, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Er blijft weinig tijd over voor moeders om te sporten na het krijgen van een kind. Daarnaast speelt een rol dat de verantwoordelijkheid van de opvoeding nog steeds primair bij de moeders ligt.

Voor vaders is de invloed van het krijgen van een kind op sport- en beweeggedrag juist nihil, blijkt uit onderzoek. Vooral de moeders hebben eronder te lijden: de frequentie gaat flink omlaag of ze stoppen volledig. Dat terwijl sport een vorm van ‘zelfzorg’ is dankzij de fysieke, mentale en sociale aspecten: erg belangrijk voor moeders met jonge kinderen.

Sporten tijdens zwangerschap

Ook tijdens de zwangerschap gaan veel vrouwen minder sporten of stoppen ze er helemaal mee. Terwijl sporten en bewegen tijdens de zwangerschap juist positieve effecten heeft voor zowel de aanstaande moeder als de baby. Zo verbetert de conditie van de zwangere vrouw en wordt ze er sterker van, wat tijdens en na de bevalling goed van pas komt. Daarnaast verkleint voldoende bewegen de kans op zwangerschapscomplicaties en zorgt het bij de baby voor kans op verbeterde conditie en verminderde kans op vroeggeboorte.

Het goede voorbeeld geven

Het is dus belangrijk dat aanstaande en jonge ouders sporten en bewegen. Een kans om ouders hierin te ondersteunen ligt bij consultatiebureaus of verloskundigen. Als ouders meer bewegen, geven ze gelijk ook het goede voorbeeld aan hun kinderen.