Na motorpech nog meer pech voor schipper na vondst 145 kilo hasj

De politie heeft gisteravond 13 tassen met hasj aangetroffen op een rhib boot in de haven van Scheveningen. 'Een 49-jarige man uit Amsterdam is aangehouden', zo meldt de politie.

Motorpech 70 kilometer voor de kust

De politie eenheid Landelijke Expertise en Operaties kreeg zaterdagavond een melding via de Kustwacht. Zij zagen ongeveer 70 kilometer uit de kust een rhib boot in de problemen. De boot had motorpech en kon niet meer varen. Een reddingsboot van de KNRM heeft de rhib boot opgehaald en naar de haven van Scheveningen gebracht.

Nog meer pech

'De boot en schipper werden gecontroleerd door de politie, waarbij de verdovende middelen werden aangetroffen. De schipper is aangehouden op verdenking van handel en de import en export van verdovende middelen', aldus de politie. Het gaat om 145 kilo hasj met een straatwaarde van ongeveer 1,5 miljoen euro. De drugs zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek.