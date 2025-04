Tot 3 jaar cel geëist voor beschieten woning van hulpverlener in Almere

Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen tot drie jaar tegen twee mannen, voor het beschieten van een woning in Almere. Volgens het OM gaat het om een gerichte actie aan het adres van een hulpverlener, die volgens een van de verdachten betrokken was bij de uithuisplaatsing van zijn kinderen. Omdat er angst is voor herhaling eist het OM ook een locatie- en contactverbod m.b.t. het slachtoffer.

Uit het dossier blijkt, volgens het OM, dat de mannen op 7 juli 2024 naar Almere komen om het huis van het slachtoffer te beschieten. Er worden twee kogels op het huis afgevuurd, één gaat door de voordeur en één door de wand ernaast. De bewoner is thuis, maar raakt niet gewond.

Videobeeld en DNA

In de visie van het OM is er geen twijfel mogelijk dat de twee verdachten, een 29-jarige man uit Lelystad en een 23-jarige man uit Amsterdam, verantwoordelijk zijn. Het bewijs bestaat onder andere uit camerabeelden waarop de beschieting te zien is. Daarnaast bevestigen de telefoongegevens hun aanwezigheid en is het vuurwapen gevonden op het adres waar de 29-jarige verdachte regelmatig verbleef. Op het wapen zat DNA van beide verdachten. Uiteindelijk heeft de 23-jarige verdachte ook bekend.

Hoewel de 23-jarige verdachte de schutter is, spreekt het OM van een nauwe samenwerking tussen de twee mannen. Zo is de 29-jarige verdachte degene met een motief. Hij rekende het de desbetreffende hulpverlener namelijk aan dat zijn kinderen uit huis zijn geplaatst. De verdachte was hier erg boos over en heeft het slachtoffer daarom eerder bedreigd. Zijn verklaring over dat hij wel aanwezig was, maar niet wist dat de andere man zou schieten, vindt het OM daarom ongeloofwaardig.

Kogel door het hoofd

Daarom zijn beide verdachten, volgens het OM, schuldig aan een poging tot doodslag. “Eén schot is door de voordeur gegaan en heeft een jas, die verderop in de hal hing, geraakt”, vertelt de officier van justitie. “Het andere is via de houten wand naast de voordeur, schuin door het toilet gegaan.” Deskundigen stellen vast dat als iemand op het toilet had gezeten, dat deze persoon in het hoofd geraakt zou zijn.

Door op de woning te schieten, zonder te controleren of de woning leeg was, hebben de mannen een groot risico genomen op een dodelijk slachtoffer. Ook hebben ze met hun actie veel angst veroorzaakt. “En niet alleen bij het slachtoffer”, legt de officier van justitie uit. “Dit raakt het veiligheidsgevoel van een hele buurt, van alle bewoners er omheen, terwijl je woning juist de plek zou moeten zijn waar je je veilig voelt.”

Passende straf

Bij het bepalen van de strafeis wordt rekening gehouden met verschillende omstandigheden. Zo neemt de officier van justitie het de 29-jarige verdachte kwalijk dat hij zijn medeverdachte de schuld probeert te geven. “Als de verdachte niet bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden, dan is vergelding de enige passende straf”, stelt de officier van justitie. Daarom eist het OM tegen hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar.

Daarnaast is in de visie van het OM ook een locatie- en contactverbod nodig m.b.t. het slachtoffer en de beschoten woning. “In de telefoon van de verdachte is te zien dat hij op 14 juli, dus een week na het incident, probeert om via Telegram handgranaten te kopen.”

Jeugddetentie

Bij de 23-jarige verdachte wordt rekening gehouden met het advies om hem te berechten via het adolescentenstrafrecht. Deskundigen hebben namelijk vastgesteld dat deze verdachte achterloopt in zijn ontwikkeling. Ook wordt meegewogen dat de verdachte nog in een proeftijd liep voor een ander ernstig geweldsdelict.

Alles meewegende eist het OM tegen deze verdachte twintig maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarbij gelden bijzondere voorwaarden waardoor de verdachte, naast het locatie- en contactverbod, ook verplicht hulp moet accepteren.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.