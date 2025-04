Interventieteam HIT van de politie neemt vuurwapens, luxe goederen, drugs en verboden vuurwerk in beslag

Het Interventieteam HIT heeft afgelopen week op meerdere locaties in de provincie Groningen acties uitgevoerd. Tijdens drie gerichte acties zijn vuurwapens, drugs, verboden vuurwerk en luxe goederen in beslag genomen. Het HIT richt zich op het tegengaan van drugshandel, wapenbezit en witwassen.

Op donderdag 10 april werd een 59-jarige vrouw uit Groningen aangehouden. In haar woning trof het team een hoeveelheid harddrugs, patronen en pepperspray. De vrouw is meegenomen voor verhoor en inmiddels heengezonden.

Luxe goederen en verboden zwaar vuurwerk in beslag genomen

Vijf dagen later, op dinsdag 15 april, werd een 22-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van witwassen en drugshandel. Bij de actie werd een grote hoeveelheid luxe goederen in beslag genomen. Ook vond het team een aantal kilo verboden zwaar vuurwerk, waaronder nitraten, een cobra en shells. Ook werd een voertuig in beslag genomen. De verdachte werd gehoord en is vervolgens heengezonden.

Vuurwapens ontdekt bij online drugsonderzoek

Op donderdag 17 april volgde een derde actie. Twee mannen – een 21-jarige uit Groningen en een 22-jarige uit Den Dolder – werden aangehouden na een onderzoek naar online drugshandel. Bij de aanhouding werden meerdere vuurwapens gevonden. Beide verdachten worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.