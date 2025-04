Man aangehouden na conflict Wielewaalplein

Rond 19:00 uur ontving de politie melding van een mogelijk steekincident op het Wielewaalplein in Groningen. Ter plaatse bleek er sprake te zijn van een conflict tussen twee personen. Een 42-jarige man uit ’s-Gravenhage is daarbij gewond geraakt. Hij is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding en onderzoek

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en hoe de verwondingen van het slachtoffer zijn ontstaan. Ter plaatse zijn wel twee messen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De politie heeft daarnaast één aanhouding verricht. Een 32-jarige man uit Groningen zit vast en zal worden verhoord over zijn betrokkenheid.