Nieuwe stap in onderzoek naar fietsveiligheid met simulator

Onderzoek in veilige omgeving

Deze simulator, ontwikkeld door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Technische Universiteit Delft, maakt het mogelijk om in een veilige omgeving onderzoek te doen naar het fietsgedrag in verschillende verkeerssituaties. De ontwikkeling van de fietssimulator is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van een half miljoen euro van de Provincie Fryslân.

Fietssimulator

De fietssimulator maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen fietsen. Het stelt onderzoekers in staat om een fietser voldoende realistisch te laten deelnemen aan het verkeer met andere weggebruikers. Effecten van ouderdom maar ook fysieke en mentale beperkingen kunnen hiermee worden getoetst.

Gedrag fietsers

Adjunct hoogleraar verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud Dick de Waard vult aan: “Ook ontwikkelingen zoals e-bikes, het gebruik van mobiele apparaten en interactie met nieuwe automatisch rijdende voertuigen vragen om het gedrag van fietsers en verkeersveiligheid te onderzoeken. Deze simulator is een van de instrumenten waarmee we dit veilig en, omdat de fiets kan leunen, nog realistischer kunnen doen.”

Achtergrond fietsveiligheid

In de afgelopen jaren is het aantal ongevallen waarbij fietsers zijn betrokken, flink toegenomen. In 2022 kwamen 291 fietsers om het leven. Dat zijn 84 meer fietsslachtoffers dan het jaar ervoor en het hoogste aantal sinds 1996. Ook het aantal ernstig verkeersgewonden neemt toe, met name onder oudere fietsers (65+). De toename van het aantal ongevallen heeft ervoor gezorgd dat de urgentie om passende maatregelen te kunnen nemen is vergroot.

Samenwerking

De fietssimulator is ontwikkeld door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de TU Delft. Onderzoekers van de TU (Jan van Frankenhuyzen, Linda van der Spaa, Heike Vallery, Arend Schwab, Riender Happee en Christina Kohler) hebben een groot deel van het ontwikkelwerk voor hun rekening genomen. Vanuit de RUG werkten Dick de Waard, Bastiaan Sporrel en Arjan Stuiver aan de realisatie van de simulator.