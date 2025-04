Update: Hagenaar (21) omgekomen na schietincident, verdachte aangehouden

Na een schietincident op de Paets van Troostwijkstraat is vrijdag 18 april een 21-jarige Hagenaar om het leven gekomen. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak. Er is vooralsnog geen verdachte aangehouden. Het team roept getuigen op zich te melden.

Ernstig gewond naar ziekenhuis gebracht

Het slachtoffer werd omstreeks 19.50 uur neergeschoten op de hoek van de Paets van Troostwijkstraat en de Oudemansstraat. De man raakte daarbij ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd waar hij in de loop van de avond kwam te overlijden.

Afzetting plaats delict

Op de locatie van het schietincident werd direct een ruime afzetting gecreëerd en in de wijde omgeving vatten agenten post in de zoektocht naar de verdachte. Ook de politiehelikopter werd daarbij ingezet. Alle inspanningen hebben vooralsnog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte.

Signalement verdachte

Van de verdachte is bekend dat het gaat om een man met een donkere huidskleur en lang donker haar wat hij droeg in een dreadsok/haarsok. Hij was gekleed in een grijze jas of trainingsjack met capuchon en droeg daaronder een zwarte broek en zwarte schoenen.

Zwarte Citroën C1

Hij is na het schietincident als bijrijder in een zwarte Citroën C1 gestapt, welke is weggereden in de richting van de De Genestetlaan. Opvallend is dat de auto aan de achterzijde de kentekenplaat miste.

TGO opgestart

Onder leiding van een officier van Justitie is een Team Grootschalige Opsporing ingesteld dat de zaak onderzoekt. Het onderzoek is in volle gang, het lijkt erop dat het slachtoffer niet willekeurig is gekozen. De recherche komt graag in contact met mensen die getuige waren van het incident of die meer informatie hebben over de verdachte en de mogelijke vluchtroute. Ook wanneer u denkt informatie te hebben over de mogelijke achtergronden van deze zaak, komt de recherche graag in contact.

Update: Maandag 21 april 17.00 uur: Verdachte aangehouden

In het onderzoek naar het dodelijke schietincident aan de Paets van Troostwijkstraat, waarbij vrijdag 18 april een 21-jarige Hagenaar om het leven kwam, is op zondag 20 april een verdachte aangehouden. 'Hij, een 21-jarige Hagenaar, is voor verhoor ingesloten. Ook is de vermoedelijke vluchtauto aangetroffen en voor onderzoek in beslag genomen', zo meldt de politie maandag.

Citroen C1 in beslag genomen

Onder leiding van een officier van Justitie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingesteld dat de zaak onderzoekt. In het onderzoek kwam de identiteit van de nu aangehouden verdachte naar voren. Hij werd in opdracht van de officier van justitie zondag 20 april buiten heterdaad aangehouden in Den Haag. Daarnaast werd een zwarte Citroen C1 in beslag genomen, die vermoedelijk gebruikt is als vluchtauto.

Verdachte in volledige beperkingen

De rol van de nu aangehouden verdachte in de zaak wordt onderzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Politie en Openbaar Ministerie zijn daarom terughoudend in het delen van inhoudelijke informatie.