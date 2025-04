Man zwaargewond aangetroffen op garagedak van flat in Osdorp

TGO

Omdat het slachtoffer onder verdachte omstandigheden gewond is geraakt is een Team Grootschalige Opsporing van de eenheid Noord-Holland gestart dat onderzoek doet naar het incident.

Val van hoogte

Omstreeks 19.05 uur kreeg de politie een melding dat een persoon door mogelijk een val van hoogte gewond is geraakt. Toen agenten arriveerden troffen zij een zwaargewonde man aan. Hij werd direct overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer ligt op dit moment nog in het ziekenhuis.

Oproep getuigen

Het team doet momenteel intensief onderzoek naar wat er exact is gebeurd. Of er sprake is van een misdrijf wordt onderzocht. De politie komt graag met spoed in contact met getuigen die op woensdag 16 april tussen 14.00 – 20.00 uur iets verdachts hebben gezien bij de flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Heeft u belangrijke informatie? Meld het direct bij de politie. Ook ontvangt de politie graag relevante camerabeelden uit de omgeving van de Osdorper Ban tussen 14.00 – 20.00 uur op woensdag 16 april. U bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Ook kunt u anoniem informatie doorgeven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.