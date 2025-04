50-jarige man overleden bij schietincident Venlo

Het schietincident vond plaats op een parkeerplaats aan de Prinsenstraat in Venlo. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Ook een politiehelikopter heeft een tijd over het gebied gevlogen.

De recherche doet onderzoek naar de toedacht van dit dodelijke schietincident. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie? Deel dit dan met ons! Dat kan via onze website, via 0900-8844 of anoniem via M. (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.