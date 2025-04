Terugleverkosten bij energieleveranciers lopen sterk uiteen

Zonnepaneelbezitters betalen inmiddels standaard terugleverkosten bij hun energieleverancier, maar de drempel waarop deze kosten ingaan verschilt sterk per aanbieder. Uit onderzoek van Overstappen.nl blijkt dat sommige leveranciers kosten rekenen vanaf slechts 5 kWh teruglevering per jaar, terwijl andere pas boven de 1000 kWh beginnen met rekenen. In sommige gevallen worden zelfs altijd kosten in rekening gebracht.

Grote onderlinge verschillen tussen leveranciers

De meeste leveranciers hanteren een lage drempel. Zo starten Budget Energie, Frank Energie, Gewoon Energie, Innova, MEGA en Vandebron al met kosten vanaf 5 Kwh per jaar. Daarentegen rekenen Energie VanOns, OM en Powerpeers pas vanaf 1000 kWh teruglevering. Grote namen als Eneco, ENGIE en Oxxio rekenen standaard kosten per teruggeleverde kWh, zonder enige drempel.

Voorbeeld van verschillen bij grote leveranciers:

Vattenfall: drempel van 500 kWh

Essent en Energiedirect: drempel van 250 kWh

Eneco, Oxxio en ENGIE: geen drempel - rekenen altijd terugleverkosten

Kleine opwek? Dan loont vergelijken extra

Volgens Energie Expert Tom Schlagwein van Overstappen.nl is het verschil vooral belangrijk voor huishoudens met zonnepanelen:

"Wie slechts een kleine hoeveelheid stroom teruglevert, kan flink besparen door goed te vergelijken en een leverancier te kiezen met een hogere drempel," zegt Schlagwein. "Vooral de consument met een kleiner aantal zonnepanelen, denk aan zo’n vier stuks, merken het verschil. Een drempel van 1000 kWh in plaats van 5 kWh kan zomaar tientallen euro’s per jaar schelen.”

Opvallende uitkomsten uit de vergelijking:

Leveranciers met de laagste drempel (≥ 5 kWh): Budget Energie, Frank Energie, Gewoon Energie, Innova, MEGA, Vandebron

Leveranciers met een hoge drempel (≥ 1000 kWh): Energie VanOns, OM, Powerpeers

Leveranciers die áltijd terugleverkosten rekenen: Clean Energy, Coolblue Energie, Eneco, ENGIE, Greenchoice, Oxxio, Vrijopnaam

Meer factoren van invloed op energiekosten

Steeds meer leveranciers maken onderscheid tussen klanten met en zonder zonnepanelen: sommige hanteren extra vastrecht of hogere terugleverkosten. Ook geven veel leveranciers in de regel een lagere korting weg aan klanten met zonnepanelen. Omdat er heel veel prijscomponenten zijn aan de energierekening, is het volgens Schlagwein handig om je niet blind te staren op de terugleverkosten:

“Je kunt met lage terugleverkosten alsnog duurder uit zijn als je niet oplet: bijvoorbeeld door het geven van een lage bonus of het rekenen van hoge verbruikstarieven. Belangrijker is om te kijken naar de netto-jaarprijs waarin alle kosten en opbrengsten zijn meegenomen. Uiteindelijk is die prijs leidend voor wat je echt betaalt.”