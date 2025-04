Mariniers krijgen nieuwe patrouillevoertuigen

De JLTV is ongepantserd en betrouwbaar. Het kan dienst doen tijdens operaties op de meest uitdagende terreinen en bij uiteenlopende klimaatomstandigheden. Met Oshkosh wordt ook een onderhoudscontract afgesloten.

Verheugd

Het Korps Mariniers is verheugd over de aankoop. Het voertuig is bovendien al in grote getalen geproduceerd en aan meerdere NAVO-landen geleverd. Dat draagt bij aan interoperabiliteit en daarmee aan operationele inzetbaarheid.