Maar liefst 3.427 lintjes voor bijzondere verdiensten uitgereikt

Lintjesregen

Zij ontvingen dit lintje tijdens de zogeheten Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen (de lintjesregen), ieder jaar op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden Ank Bijleveld: "Lintjes laten zien dat we elkaars inzet waarderen en het goede in de ander zien. Het is onze manier om te zeggen: dit is de samenleving die we met z’n allen willen zijn. Nederland verdient een lintje!"

Elkaar voordragen

Iedereen kan elkaar voordragen bij de gemeente waar degene woont die de onderscheiding zou moeten krijgen. Na beoordeling door de burgemeester en de commissaris van de Koning komt het voorstel terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden. Op advies van het Kapittel worden door de diverse ministers de kandidaten voorgedragen bij Zijne Majesteit de Koning. Er is een stijgende trend te zien in het aantal Koninklijke onderscheidingen. In 2024 werden er 3.372 decoraties toegekend. In 2023 waren het er 2.830.

'Buitengewoon verdienstelijk'

Mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding wanneer zij zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. In veruit de meeste gevallen gaat het om vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, religieus leven, nieuwkomers, natuur of pleegzorg. Ruim 3.300 mensen werden om deze reden gedecoreerd bij de lintjesregen dit jaar. Nederland is volgens het CBS dan ook Europees kampioen vrijwilligerswerk.

'Schijnwerpers op wat goed gaat met Nederland'

“De lintjesregen richt de schijnwerpers op wat goed gaat met Nederland,” zegt Ank Bijleveld, voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit is het adviesorgaan van de Nederlandse regering over Koninklijke onderscheidingen. “We zijn actief op de sportvereniging en in het buurthuis. In kerk, synagoge en moskee. Met ouderen of met vluchtelingen. Lintjes laten zien dat we elkaars inzet waarderen en het goede in de ander zien. Het is onze manier om te zeggen: dit is de samenleving die we met z’n allen willen zijn. Nederland verdient een lintje!”

Bijzondere prestaties geleverd

Daarnaast zijn er mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd voor de samenleving via hun betaalde baan, die verder gaan dan wat verwacht kan en mag worden. Ruim 130 personen ontvingen om deze reden een nationaal eerbetoon. Deels overlappen deze cijfers, omdat sommige mensen om beide redenen werden gedecoreerd.

Representativiteit

Veel verschillende Nederlanders zetten hun talenten in voor onze maatschappij. Toch blijft het aantal onderscheidingen voor vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond achter. “Sommige bevolkingsgroepen zijn mogelijk minder bekend met de mogelijkheden en de voordrachtprocedure,” zegt Martine van Grieken, directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden. “Daar ligt een uitdaging waar alle betrokkenen zich de komende jaren graag voor inzetten. Ik doe een oproep: zien we wel iedereen staan?”

Cijfers 2025

Zeven personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

In het Caribisch deel van het Koninkrijk kregen 47 mensen een Koninklijke onderscheiding. In 2024 waren dat er 42

37 procent van de gedecoreerden is vrouw. Dit is 1 procent meer dan vorig jaar

Van alle gedecoreerden werd 89 procent benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2024: 87 procent)

Bij andere gelegenheden zijn het afgelopen jaar 978 onderscheidingen uitgereikt (2023-2024: 945)

Lintjes in uw buurt

Klik hier om te zien wie er in uw buurt een lintje heeft gekregen.