'Kabinet kiest opnieuw voor vervuilers – duurzame koers blijft uit'

Natuur & Milieu is zeer teleurgesteld over het klimaatpakket dat het kabinet vandaag presenteerde. 'Vorige week bleek nog uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat een ruime meerderheid van de inwoners van Nederland vindt dat dit kabinet veel te weinig doet aan klimaatbeleid', zo meldt Natuur & Milieu vrijdag.'

Simpelweg onvoldoende'

'Toch komt de regering opnieuw met een pakket maatregelen dat simpelweg onvoldoende is. Het levert nog niet eens de helft van de megatonnen CO2 op, die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen', aldus Natuur & Milieu. ‘Dit is beleid in het voordeel van vervuilers, niet van mensen, niet van onze kinderen’, zegt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

'Schijnmaatregelen'

‘De klimaatcrisis vraagt om lef en daadkracht, maar het kabinet kiest voor schijnmaatregelen. Ze komt haar beloftes om de klimaatdoelen te halen niet na en handelt daarmee in strijd met de klimaatwet’, zegt Demmers. ‘We lopen het risico dat de verduurzaming van de zware industrie volledig tot stilstand komt. En dat is een groot probleem voor het klimaat, maar ook voor alle omwonenden van deze zeer vervuilende bedrijven. Het kabinet graait uit het klimaatfonds zonder dat het klimaatwinst oplevert.’

'Bedrijven met hoge uitstoot worden uitgezonderd'

Wat Natuur & Milieu vooral steekt, is dat het kabinet onder de vlag van klimaatbeleid juist de bedrijven met een hoge uitstoot blijft uitzonderen. Grote energie-intensieve bedrijven krijgen maar liefst een half miljard euro compensatie voor hun energierekening – geld dat voor verduurzaming bestemd was, gaat nu naar het in stand houden van fossiele productieprocessen. Ondertussen laat het kabinet bedrijven, die eerder wél vergroenden, in de kou staan.

Achterstand

Met deze koers zet het kabinet Nederland op achterstand. In plaats van te kiezen voor groene innovatie en toekomstbestendige banen, blijft ons land afhankelijk van dure geïmporteerde fossiele brandstoffen. Alleen door te bouwen aan een groene industrie kan Nederland in de toekomst economisch sterk en concurrerend blijven. Natuur & Milieu roept het kabinet met klem op om te kiezen voor echte vooruitgang. ‘Stop met fossiele subsidies. Investeer in schone energie, circulaire productie en de versnelling van de energietransitie. Geef alle inwoners van Nederland het vertrouwen dat hun toekomst écht telt.’