Vermoedelijke spil in drugshandel Noordoostpolder aangehouden

Twee vermoedelijke harddrugsdealers zijn recent aangehouden in Emmeloord. 'We zien de verdachten, een 26-jarige vrouw uit Emmeloord en een 24-jarige man uit Rotterdam, als spil in een uitgebreide handel in harddrugs', zo meldt de politie vrijdag.

Uitgebreid onderzoek

Aan de aanhoudingen ging een uitgebreid onderzoek vooraf. Agenten signaleerden in oktober vorig jaar de verdachten toen zij zich verdacht gedroegen. Afgelopen maanden is onder meer bij het huis van de 26-jarige verdachte onderzoek gedaan. Ook zijn de verdachten een tijd lang gevolgd bij hun handelingen, werden telefoongesprekken afgeluisterd en getuigen gehoord. Daaruit ontstond de verdenking dat de verdachten een langere periode actief handelden in harddrugs. Ze zouden drugs uit Rotterdam halen en verkopen via een uitgebreid netwerk rond Emmeloord.

Aanhoudingen

Begin april werd door het Openbaar Ministerie besloten om beide personen aan te laten houden. Op 11 april werd de 26-jarige vrouw in haar woning in Emmeloord aangehouden. In het huis werden onder meer een voorraad harddrugs en geld gevonden. Dit is, samen met onder meer communicatieapparatuur, bankpassen en rijbewijzen, in beslag genomen. De 24-jarige verdachte is op dezelfde dag na een korte achtervolging vlakbij Tollebeek aangehouden. Ook zijn twee auto’s van de verdachten in beslag genomen. Op basis van de in beslaggenomen middelen doet de politie verder onderzoek om het drugsnetwerk in Noordoostpolder verder te ontregelen. Meerdere aanhoudingen zijn daarom niet uitgesloten.