Groningen koestert het donker

Het is deze week International Dark Sky Week. Tijdens deze week is er wereldwijd extra aandacht voor het belang van duisternis. Ook in Groningen is deze week belangrijk. In onze provincie ligt namelijk het Dark Sky Park Lauwersmeer. Dat is een van de weinige plekken in Nederland waar het ’s nachts nog écht donker wordt.

Duisternis helpt bij rust en herstel

Duisternis is goed voor mensen, dieren en de natuur. Het helpt bij rust en herstel, draagt bij aan een gezond dag- en nachtritme, ondersteunt de biodiversiteit en zorgt voor energiebesparing. De provincie Groningen werkt actief aan het beschermen van natuurlijke duisternis. Duisternis is één van onze kernkarakteristieken. Die beschermen en verbeteren we waar mogelijk.

Lichthinder en lichtvervuiling

Daarbij maken we onderscheid tussen lichthinder en lichtvervuiling. Lichthinder is directe overlast door licht, bijvoorbeeld van windmolens of felle straatverlichting. Lichtvervuiling is de optelsom van al het kunstlicht in een gebied, waardoor het nergens echt donker wordt. Samen met gemeenten en andere organisaties werken we aan een donkere provincie. Zo zijn we bezig met het verminderen van de lichtuitstoot in de haven van Lauwersoog.

Unieke sterrenhemel in Groningen

In 2016 werd het Nationaal Park Lauwersmeer officieel erkend als Dark Sky Park. Dat is een gebied waar het donker blijft, waar bezoekers welkom zijn om de nacht te beleven en de sterren te bekijken. De benoeming is bijzonder: Nederland is een van de landen met de meeste lichtvervuiling ter wereld.

Melkweg te zien

In het park kun je bij helder weer de Melkweg zien. In de zomermaanden blijft er in het noorden een licht schijnsel zichtbaar, omdat de zon dan niet helemaal ondergaat. Er zijn drie plekken in het park waar je de sterrenhemel goed kunt bewonderen:

- Bij het Activiteitencentrum Lauwersnest

- Op het hemelplatform Achter de Zwarten (bij Suyderoogh)

- Op het hemelplatform Vlinderbalg (aan de Strandweg).

Deze plekken zijn speciaal ingericht om in alle rust naar de sterren te kijken.

Dark Sky Park

Staatsbosbeheer organiseert regelmatig activiteiten in het Dark Sky Park, zoals avondwandelingen en sterrenkijken met een gids. Zo kun je zelf ervaren hoe bijzonder het is om in het donker buiten te zijn. Meer informatie over het gebied en wat er te doen is, vind je op de website van het Nationaal Park Lauwersmeer.