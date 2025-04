Kabinet zet nieuwe stap naar bijna gratis kinderopvang voor werkende ouders

'Meer werken gaat lonen'

'Dat betekent dat voor ouders meer werken meer gaat lonen. Dat staat in het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2026 dat staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) heeft opengesteld voor internetconsultatie', aldus het ministerie.

Hogere toeslag

In 2026 investeert het kabinet €199 miljoen in een hogere toeslag voor werkende ouders. Dit jaar is al een eerste stap gezet, waarvoor €455 miljoen is gereserveerd. Met de middelen krijgt de groep werkende ouders met een gezamenlijk inkomen tot circa € 55.000 volgend jaar recht op het maximale vergoedingspercentage van 96%. Ook hogere inkomens ontvangen een hoger vergoedingspercentage.

Bijna gratis

In 2027 gaat de vergoeding verder omhoog, waardoor de kinderopvang bijna gratis wordt voor middeninkomens met een gezamenlijk inkomen tot bijna twee keer modaal. In 2029, wanneer het nieuwe stelsel ingaat, wordt de vergoeding inkomensonafhankelijk. Alle werkende ouders krijgen dan recht op het maximale vergoedingspercentage van 96%.

Verhoging maximum uurprijzen

Met het ontwerpbesluit indexeert het kabinet ook de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in 2026. In het Regeerprogramma was afgesproken om de maximum uurprijzen eenmalig niet aan het prijsniveau aan te passen. In de Voorjaarsnota heeft het kabinet echter besloten om dit wel te doen. Hierdoor blijft de kinderopvangtoeslag in de pas lopen met de kosten die ouders voor kinderopvang maken. Dat maakt het aantrekkelijker voor ouders om (meer) te werken.

Maximum uurprijzen

De maximum uurprijzen gaan in 2026 met 4,84% omhoog. De nieuwe bedragen voor volgend jaar zijn € 11,23 in de dagopvang, € 9,98 in de buitenschoolse opvang en € 8,49 in de gastouderopvang. De toetsingsinkomens worden met 4,04% geïndexeerd. Zo beweegt de kinderopvangtoeslag mee met het gemiddelde prijspeil in de economie en blijft kinderopvang toegankelijk en betaalbaar voor werkende ouders.

Maximum uurprijs 2025 vs 2026

2025 2026

Dagopvang € 10,71 € 11,23

Buitenschoolse opvang € 9,52 € 9,98

Gastouderopvang € 8,10 € 8,49