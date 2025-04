Koningsdag 2025: Rode Kruis paraat op 110 evenementen in het land

Koningsdag

Tijdens Koningsdag staan, lopen of fietsen honderden vrijwilligers van het Rode Kruis paraat op 110 evenementen door het hele land. 'Ze zijn aanwezig om hulp te bieden aan mensen op de vrijmarkt of in het feestgedruis. Mensen kunnen bij de hulpposten van het Rode Kruis terecht voor eerste hulp, een glas water, of gewoon even om op adem te komen als de drukte iets te veel wordt', aldus het Rode Kruis.

Rood geklede vrijwilligers

Tussen al dat oranje zijn de rood geklede helden makkelijk te herkennen. Zeker in Amsterdam en Utrecht is het Rode Kruis niet te missen: maar liefst 155 vrijwilligers zijn daar actief. In Eindhoven is het Rode Kruis met 41 vrijwilligers aanwezig om samen met andere hulpdiensten klaar te staan voor de naar verwachting 19.700 feestvierders.

Zon, drukte en een beetje extra zorg voor elkaar

De zon laat zich van haar beste kant zien deze Koningsdag – vergeet dus je zonnebril niet en wees lief voor jezelf én je huid: zonnebrand is je beste vriend vandaag. Door het mooie weer wordt grote drukte verwacht, vooral in Amsterdam en Utrecht. Maak je je zorgen? Trek dan vooral aan het jasje van een van onze vrijwilligers – zij helpen je graag verder.

Let goed op elkaar!

Het Rode Kruis roept ook op om goed op elkaar te letten, zeker omdat het met het mooie weer extra druk kan worden. Check regelmatig even in bij je familie of vrienden om te vragen of alles goed gaat. Vergeet daarnaast niet voldoende water te drinken, en zoek af en toe de schaduw op als de zon écht begint te branden.

EHBO-app

Geen Rode Kruis-hulppost in de buurt als er iets gebeurt? Geen stress. Met de EHBO-app heb je altijd eerste hulp bij de hand – zelfs als het internet eruit ligt. Zo kun jij toch helpen als je vriend of vriendin ineens licht in het hoofd wordt of door zijn of haar enkel gaat