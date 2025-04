OM eist celstraf tegen man die B&B vol camera’s hangt

Tegen een 50-jarige man uit Tiel heeft het Openbaar Ministerie (OM) afgelopen donderdag twee jaar gevangenisstraf geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. 'Hij wordt ervan verdacht stiekem opnames te hebben gemaakt van gasten in een door hem verhuurd appartement in Den Bosch', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Camera's achter spiegel in badkamer en slaapkamer

De zaak kwam medio augustus vorig jaar aan het licht, toen de verhuurster van het appartement camera’s ontdekte achter de spiegel in haar slaapkamer en badkamer. Wanneer de politie nader onderzoek doet vinden agenten meerdere verstopte camera’s. Het gaat onder meer om telefoons die gemonteerd zijn aan de achterzijde van een spiegel in de badkamer met de camera gericht op de douche en een telefoon in de plafondlamp boven het bed met de camera naar beneden op het bed gericht.

Gegevens op telefoon gewist

De verdachte werd nog diezelfde dag aangehouden. De officier stond vandaag onder meer stil bij de houding van de verdachte. Tijdens verhoren bij de politie, maar ook op zitting gaf hij niet of slechts gedeeltelijk antwoord op belangrijke vragen. Hij ontkent dat hij de bedoeling had om seksueel getint beeldmateriaal te vervaardigen en het feit dat hij op de dag van de ontdekking zijn telefoon wiste, zou puur toeval zijn. Een lezing waar het OM niets van gelooft. Sterker nog, uit het onderzoek blijkt dat de man, een ervaren ICT’er, op een zeer geraffineerde manier te werk ging en meerdere keren beelden heeft kunnen bekijken. Uit het onderzoek blijkt dat hij zeer veelvuldig via zijn eigen tablet de betreffende cameraopstelling online benaderde in de verhuurperiode aan het slachtoffer.

Ernst

Alle telefoons hadden zicht op plekken waarbij de kans aannemelijk was dat daar naakt- of seksuele beelden van aangeefster konden worden gemaakt: ‘Het is immers een feit van algemene bekendheid dat iemand thuis naakt onder de douche gaat en seks kan hebben in haar eigen bed, wat overigens ook bleek te zijn gebeurd’, zegt de officier van justitie op zitting. De officier van justitie markeerde donderdag op zitting de ernst van de zaak en benadrukt dat deze zaak gaat om veel meer dan alleen de schending van de privacy van een individu: ‘Het tast het fundamentele vertrouwen aan dat een mens mag hebben in zijn of haar eigen huis, in de veiligheid van de eigen vier muren. Juist dat vertrouwen heeft verdachte op grove wijze misbruikt.’

Eis

Het OM eist een gevangenisstraf van 24 maanden tegen de man, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De rechtbank doet op 21 mei 2025 uitspraak.