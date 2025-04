Kustwacht Caribisch gebied investeerde in 2024 flink in personeel

De Kustwacht Caribisch gebied heeft vorig jaar veel geïnvesteerd in het opleiden en trainen van personeel. 'Doel is nog dit jaar door te groeien naar een organisatie die 24/7 zelfstandig kan opereren', zo meldt het ministerie van Defensie.

Jaarverslag

'Daarom komen er circa 70 voltijdfuncties bij. Dat valt te lezen in het Jaarverslag 2024 Kustwacht Caribisch gebied dat afgelopen vrijdag is verschenen', aldus het ministerie.

24-uurs-organisatie

Het omvormen naar een 24-uurs-organisatie betekent dat de Kustwacht ook buiten nood- en spoedgevallen continu inzetbaar is. Deze ontwikkeling vereist een investering in personeel en materieel. Doel is om te werken via het zogeheten Intelligence Gestuurd Politieoptreden (IGP). Dit is gebaseerd op tijdige informatievergaring, -bewerking, -verrijking en analyse, binnen de wettelijke kaders.

Inzet bij meerdere andere missies

Als beheerder en budgethouder is Defensie verantwoordelijk voor de Kustwacht. Daarnaast is Defensie doorgaans met een stationsschip in het Caribisch gebied. Hierop heeft de Kustwacht ook vaardagen. In het eerste gedeelte van vorig jaar was er echter geen stationsschip aanwezig. Dat kwam doordat de marine onder meer was ingezet in de Middellandse zee en Rode zee voor meerdere missies.

Minder vaardagen

Verder kampte de Kustwacht met problemen rond de cutters. Door personele tekorten en technische problemen waren er minder vaardagen mee te maken. Dat gold met name voor de Panter (Aruba). De start van het vervangingstraject van de cutters gold voor 2024 als een van de belangrijkste materieelprojecten. Ook ging vorig jaar het project walradarcapaciteit Bovenwindse eilanden van start.

Verschillende taken

De Kustwacht Caribisch gebied is de maritieme schakel in de rechtshandhavingsketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Taken worden uitgevoerd voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Kustwacht verleent diensten als search and rescue. Maar ook opsporings- en toezichthoudende taken en bestrijding van mensenhandel, drugs- en mensensmokkel en irreguliere immigratie horen tot de werkzaamheden.