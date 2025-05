Twee vuurwapens en honderd kilo verdovende middelen in beslag genomen in omvangrijk drugsonderzoek

De politie hield woensdag 30 april twee verdachten aan in een omvangrijk drugsonderzoek. Bij één van de aanhoudingen, aan de Freericksplaats in Rotterdam, vonden zij twee vuurwapens en honderd kilo verdovende middelen, mogelijk cocaïne.

De vuurwapens en verdovende middelen zijn in beslag genomen. De politie is de verdachten, twee Rotterdammers van 22 en 23 jaar, op het spoor gekomen in een omvangrijk drugsonderzoek naar het verwerken en verhandelen van drugs dat in november 2024 begon.