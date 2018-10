Acht geheel nieuwe of vernieuwde Opel-modellen vóór 2020

Opel zet het productoffensief vanuit het PACE!-plan voort. Daarmee wil het beantwoorden aan de behoeften van de klant en voldoen aan de ingrijpende nieuwe CO2-richtlijnen die in geheel Europa vanaf 2020 gelden. Het modellengamma van de toekomst moet zorgen voor een duurzame, succesvolle ontwikkeling van zowel de autofabrikant als het dealernetwerk. Vanaf begin 2019 tot eind 2020 introduceert Opel acht nieuwe of vernieuwde modellen, vooral in de populairste en snelst groeiende segmenten. Uiteindelijk heeft Opel dan een van de jongste modellengamma’s van alle grote merken.

Op basis van het PACE!-plan wil Opel elk jaar minimaal één nieuw model uitbrengen. Alleen al in 2019 introduceert Opel de nieuwe generatie van de Corsa én de opvolger van de Vivaro – zowel de bedrijfsauto als de personenversie. Ook nieuwe varianten en uitrustingsniveaus van de Combo komen dan op de markt, waarmee het gamma lichte bedrijfsauto’s flink wordt vernieuwd. De opvolger van de populaire Opel Mokka X verschijnt in 2020 en die moet een sleutelrol spelen in Opels strategie om het aandeel SUV’s in de modellenmix van Opel te verhogen van 25 naar 40 procent in 2021.

‘Opel goes electric’ was een van de beloften die Opel in november 2017 deed in het PACE!-plan. De orderboeken voor zowel de nieuwe, volledig elektrische vijfpersoons Corsa en de Grandland X PHEV – die in productie gaan in de fabriek in Eisenach – gaan in de zomer van 2019 open. Tegen eind 2020 omvat het gamma van Opel vier modellen met elektrische aandrijving die veel rijplezier bieden en die de vraag naar auto’s met elektrische aandrijving sterk zullen opstuwen. Tegen 2024 is er van elk model in het gamma van Opel een versie met elektrische aandrijving leverbaar. Opel zorgt dan ook voor een uiterst interessant aanbod, zowel op technisch als economisch vlak, om elektrisch rijden populair te maken, terwijl het ook zijn verbrandingsmotoren verder verbetert.

Om te voldoen aan de eisen omtrent de CO2-uitstoot en de focus op de segmenten van de markt waarin de verkoopaantallen groot zijn, komen er geen opvolgers voor de Opel ADAM, KARL en Cascada. Die modellen blijven nog tot eind 2019 leverbaar. Met het nieuwe modellengamma dekt Opel in 2020 nog steeds ongeveer 80 procent van de automarkt. Echter met een beduidend hogere efficiency en meer klantgerichtheid, terwijl het gamma veel overzichtelijker is.

“Tegen de achtergrond van steeds strengere CO2-emissienormen is het onze verantwoordelijkheid om aan een duurzame toekomst te werken voor zowel onze onderneming als ons dealernetwerk. Daarvoor is een aantrekkelijk en concurrerend modellengamma van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s nodig. Opel werkt aan aansprekende modellen die veel rijplezier bieden en aantrekkelijk zijn, inclusief zeer concurrerende lichte bedrijfsauto’s als de nieuwe Combo en Vivaro. Klanten profiteren van de grootschalige introductie van innovatieve technologieën en betaalbare vormen van elektrische aandrijving”, zegt Opels CEO, Michael Lohscheller. “De laatste onderscheidingen die Opel heeft ontvangen – zoals de titel Internationale Bestelauto van het Jaar 2019 voor de Combo – bewijzen dat we op de goede weg zijn.”

Opel – met een traditie van bijna 120 jaar autoproductie – maakt voor alle nieuwe modellen gebruik van platforms en innovatieve aandrijftechnologie van Groupe PSA. Opel was dit jaar met het gehele modellengamma op tijd klaar met de nieuwe WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) certificering. Alle modellen waren en zijn leverbaar in het gehele dealernetwerk. Bovendien is Opel ook al klaar voor de nieuwe emissienorm Euro 6d-TEMP. Maar liefst 127 varianten van zijn personenauto’s voldoen al aan de nieuwe eisen die in september 2019 van kracht worden. “Onze aandacht voor Euro 6d-TEMP is onderdeel van onze strategie om toonaangevend te zijn in het beperken van emissies van onze auto’s. Het is ook een essentieel onderdeel van onze klantgerichte benadering. Wie nu een nieuwe Opel koopt, hoeft niet bang te zijn dat hij of zij met die Opel bepaalde steden niet meer in mag vanwege milieueisen”, aldus Lohscheller.