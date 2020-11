Nieuwe Opel Crossland biedt nieuw voorkomen en veelzijdigheid

Opel presenteert de nieuwe Crossland. Kenmerkend zijn de aansprekende SUV-looks en een ruim en veelzijdig interieur. Het is ook het eerste bestaande Opel-model dat het nieuwe familiegezicht van Opel aangemeten krijgt, kort na het debuut van de 'Opel Vizor' op de geheel nieuwe Opel Mokka. Tegelijkertijd zijn het onderstel en de besturing van de Crossland verder geoptimaliseerd, terwijl de sportieve uitvoering GS Line en IntelliGrip adaptieve tractiecontrole aan het aanbod zijn toegevoegd. De Opel Crossland gaat, net als de nieuwe Opel Mokka, nu door het leven zonder 'X' in de modelnaam.

Het nieuwe familiegezicht van Opel – de Opel Vizor – strekt zich in één vloeiende lijn uit over de voorzijde en versterkt optisch de breedte van de auto. Het front bevat minder afzonderlijke onderdelen en decoratie die het strakke vooraanzicht met geïntegreerde koplampen verstoort. Het befaamde Opel 'Blitz' merklogo is centraal op de voorzijde geplaatst. De Opel Vizor wordt de komende jaren een kenmerk van alle Opel-modellen en dit stilistisch front biedt de ruimte aan radar, camera's en sensoren voor de assistientiesystemen.

Ook de achterzijde van de Opel Crossland is vernieuwd. Er zijn donker getinte achterlichten met het kenmerkende vleugelontwerp, terwijl een nieuwe hoogglanszwarte afwerking van de achterklep beschikbaar is in combinatie met een zwart dak.

Andere opvallende elementen zijn de skidplates voor en achter (zilverkleurig uitgevoerd in de Ultimate-uitvoering), de LED-mistlampen aan de voorzijde (met verchroomde omlijsting in de uitvoeringen Ultimate en Elegance), de verchroomde deurlijsten voor de Ultimate-uitvoering en de stijlvolle lichtmetalen 16- en 17-inch wielen. De 16-inch wielen zijn er in zilvergrijze, bi-colour hoogglanszwarte en geheel hoogglanszwarte kleurstelling. De 17-inchwielen zijn er in bi-colour hoogglanszwart en geheel hoogglanszwart.

Voor liefhebbers van sportieve looks is de nieuwe Opel Crossland nu ook leverbaar als GS Line met onder meer zwarte, lichtmetalen 16-inch wielen, een zwart dak, een kenmerkende rode streep langs de daklijn en een AGR-gecertificeerde bestuurdersstoel (Aktion Gesunder Rücken e.V.),. Daarmee onderscheidt de compacte SUV zich nadrukkelijk van de concurrentie.

De Opel Crossland overtuigt met zijn genereuze ruimtegevoel en hoge mate van flexibiliteit. De achterbank is in 60/40 delen verschuifbaar, neerklapbaar en verstelbaar. Door de achterbank in z’n geheel over een afstand van 150 millimeter naar voren te verschuiven, kan de bagageruimte in een handomdraai worden vergroot van 410 tot een toonaangevende 520 liter. Door de achterbank volledig neer te klappen, ontstaat zelfs een bagageruimte van 1.255 liter.

Liefhebbers van dynamische rijeigenschappen zullen vooral de verbeteringen waarderen die Opel aan het onderstel van de Crossland heeft aangebracht. De ingenieurs in Rüsselsheim hebben nieuwe veren en dempers ontwikkeld voor de voorwielophanging met McPherson-veerpoten en voor de achteras met torsieas. In combinatie met de nieuwe tussenas van de stuurkolom, waarmee de stuurprecisie en het stuurgevoel in de middenstand zijn geoptimaliseerd, biedt de nieuwe Opel Crossland een verbeterde balans tussen comfort en wendbaarheid.

Nu met IntelliGrip: optimale tractie onder alle omstandigheden

Ter aanvulling op de verbeterde rijdynamiek kunnen kopers van de nieuwe Opel Crossland ook kiezen voor IntelliGrip (leverbaar vanaf begin 2021). Dit adaptieve tractiecontrolesysteem zorgt voor optimale tractie en stabiliteit op alle soorten ondergrond en biedt keuze uit vijf modi:

Normal / On-road: Deze ‘standaardmodus’ is altijd ingeschakeld als de auto wordt gestart. De instellingen van het ESP en de tractiecontrole zijn afgestemd op dagelijkse rijomstandigheden in stedelijk gebied en op buitenwegen en snelwegen.

Snow: Deze speciale ‘wintermodus’ zorgt voor optimale tractie op ijzige en besneeuwde oppervlakken bij snelheden tot 50 km/u. De tractiecontrole regelt de tractie van de voorwielen door het doorslippende wiel te vertragen en tegelijkertijd het koppel naar het andere voorwiel te sturen.

Mud: In deze modus wordt meer wielslip toegestaan. Door het wiel met de minste grip bewust te laten ronddraaien, wordt modder van de band verwijderd zodat dat wiel weer grip krijgt. Ondertussen krijgt het wiel met de meeste grip het meeste koppel toegediend. Deze modus is actief bij snelheden tot 80 km/u.

Sand: Deze modus laat een kleine hoeveelheid gelijktijdige wielspin van beide aangedreven voorwielen toe, zodat het voertuig in beweging kan blijven en het risico op het wegzakken in het zand wordt verkleind.

ESP Off: Deze modus deactiveert het ESP en de tractiecontrole bij snelheden tot 50 km/u. Om veiligheidsredenen keert IntelliGrip automatisch terug naar de ‘standaardmodus’ bij snelheden boven de 50 km/u.

Behalve van alle verbeteringen ten aanzien van rijdynamiek en grip, kunnen inzittenden in de nieuwe Opel Crossland ook genieten van optimale connectiviteit en infotainment, met keuze uit de systemen Radio BT, Multimedia en Multimedia Navi Pro met 8,0-inch touchscreen. De Multimedia-systemen zijn compatibel met Apple CarPlay en Android Auto, terwijl geschikte smartphones draadloos kunnen worden opgeladen via het inductieve laadsysteem. Tevens is de nieuwe Opel Crossland optioneel leverbaar met OpelConnect1 inclusief LIVE Navigation2 met realtime verkeersinformatie en actuele brandstofprijzen, plus een directe link naar pechhulp en noodoproepen.

Euro 6d benzine- en dieselmotoren: rijplezier met lage emissies

Kopers van de Opel Crossland kunnen kiezen uit efficiënte benzine- en dieselmotoren met een cilinderinhoud van 1,2 en 1,5 liter. De benzinemotoren – vermogens van 61, 81 en 96 kW (83, 110 en 130 pk) – en de dieselmotoren met 81 en 88 kW (110 en 120 pk) voldoen aan de strengste Euro 6d-emissienorm.

Trendsetter met lichttechniek en innovatieve assistentiesystemen

Reizen in de Opel Crossland wordt nog meer ontspannen en veiliger met de talrijke, ultramoderne technologieën en assistentiesystemen. Zo zorgen de adaptieve LED-koplampen met bochtverlichting, grootlichtassistent en automatische niveauregeling voor optimaal zicht in de duisternis.

De belangrijkste beschikbare assistentiesystemen van de nieuwe Opel Crossland in één oogopslag:

Een head-up display projecteert de belangrijkste gegevens zoals rijsnelheid en aanwijzingen van navigatie-aanwijzingen en assistentiesystemen in het gezichtsveld van de bestuurder.

Forward Collision Alert met automatische noodstop en voetgangersdetectie werkt bij snelheden boven de 5 km/u. Als een voorligger of voetganger te snel wordt benaderd, laat het systeem een waarschuwingssignaal horen en verschijnt er een optische waarschuwing in het Driver Information Center. Als een aanrijding dreigt, wordt een automatische remingreep uitgevoerd om een botsing (te helpen) voorkomen en de gevolgen daarvan te minimaliseren. Bij snelheden onder de 30 km/u kan het voertuig geheel tot stilstand gebracht worden. Bij hogere snelheden wordt de snelheid verlaagd en moet de bestuurder zelf actief remmen.

Lane Departure Warning geeft optische en geluidssignalen als het opmerkt dat de auto de rijstrook onbedoeld verlaat.

Driver Drowsiness Alert detecteert vermoeidheid van de bestuurder aan de hand van de rijstijl en waarschuwt als een pauze verstandig is.

Side Blind Spot Alert maakt gebruik van ultrasone sensoren, detecteert voertuigen die (in de dode hoek) naast de auto rijden en waarschuwt de bestuurder met een waarschuwingslampje in de buitenspiegel aan de kant waar de weggebruiker zich bevindt.

Panorama Rear View Camera met een kijkhoek van 180 graden aan de achterzijde.

Automatic Park Assist herkent parallelle én loodrecht op de rijrichting gelegen parkeerplaatsen die ruim genoeg zijn voor de Opel Crossland en parkeert de auto automatisch in. Daarbij dient de bestuurder alleen de pedalen en de transmissie te bedienen.

Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer helpt samen met Speed Sign Recognition om snel en eenvoudig de snelheidslimiet aan te houden

De nieuwe Opel Crossland verschijnt begin 2021 bij de Nederlandse dealers en is te bestellen voor prijzen vanaf € 21.999,-.