Politie neemt maatregelen na ongeregeldheden op Scheveningen

Een groep van honderden jongeren heeft donderdagavond 1 mei voor grote ongeregeldheden gezorgd op de Boulevard van Scheveningen. 'Daarbij is onder andere met stenen en glas gegooid naar de Mobiele Eenheid die daarop enkele charges uitvoerde om rond middernacht de rust te herstellen', zo meldt de politie vandaag.

Opstootjes

Door het mooie weer was het druk op Scheveningen. Vanuit de reguliere noodhulp was de politie al aanwezig. Ondanks dat ontstonden er een aantal opstootjes. Berichten op social media hadden katalyserend effect. De politie was al aanwezig, maar de groep werd snel groter waardoor ook de spanning verder toenam.

Mobiele Eenheid (ME) ingezet

'Daarop is na overleg met de locoburgemeester besloten om de Mobiele Eenheid in te zetten. De jongeren gaven geen gehoor aan de sommaties om het gebied te verlaten. Op een gegeven moment keerden de jongeren zich tegen de aanwezige Mobiele Eenheid en bekogelden hen onder andere met stenen en glas. Nadat de mobiele eenheid enkele charges uitvoerde keerde de rust terug. Tijdens deze inzet zijn ook politiehonden ingezet, een relschopper is na een beet gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd', aldus de politie.

Geweld tegen politie

Bij het gebruikte geweld tegen de politie raakten een agent en een politiepaard lichtgewond. Ook zijn er tijdens de ongeregeldheden vier politievoertuigen vernield. De politie wil benadrukken dat het geweld tegen politieambtenaren absoluut niet getolereerd wordt en dat er streng opgetreden wordt tegen dergelijke gedragingen.

Maatregelen

De boulevard van Scheveningen is na de ongeregeldheden van gisteravond een gebied waarop politie het komende weekend zeer alert is en extra zichtbare en onzichtbare maatregelen neemt in samenspraak met de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie.

Slachtoffers

Door de ongeregeldheden hebben vele winkeliers hun zaak moeten sluiten en zijn er in sommige gevallen ook vernielingen gepleegd. De politie roept hen op aangifte te doen. Ook kan het zijn dat omstanders verzeild zijn geraakt in deze ongeregeldheden. Voor hen kan de impact groot zijn. Ook aan hen doet de politie de oproep zich te melden.

Getuigen en beeldmateriaal

Op dit moment doet de politie onderzoek naar de ongeregeldheden, ook naar de toedracht. Ook zijn er veel beelden beschikbaar van de ongeregeldheden. Deze worden ook onderzocht. Wel kan de politie nog hulp gebruiken van getuigen en bezitters van camerabeelden.