zondag, 22. maart 2026 - 18:35 Update: 22-03-2026 18:36
Steekincident Van Doornenplantsoen Zoetermeer
Foto: MV
Zoetermeer
In de middag van zondag 22 maart heeft er een steekincident plaatsgevonden aan het Van Doornenplantsoen in Zoetermeer. Hierbij is een persoon gewond geraakt. De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
Rond 16.00 uur ontving de politie de melding. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse en troffen een gewond persoon aan. Deze persoon wordt met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.
Categorie
Provincie
Blik op 112