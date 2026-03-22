zondag, 22. maart 2026 - 11:38 Update: 22-03-2026 11:40
Schietincident Sparreweg Gouda
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart heeft er een schietincident plaatsgevonden aan de Sparreweg in Gouda. Hierbij is een persoon gewond geraakt. De politie is direct een onderzoek gestart.
Rond 03.25 uur ontving de politie de melding. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse en troffen een gewond persoon aan. Deze persoon wordt met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De straat wordt afgezet voor onderzoek.
