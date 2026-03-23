Vanaf nu herkenbaar: 79 Game Over?! verdachten overal te zien

Wie zijn de 79 overgebleven verdachten in opsporingsactie Game Over?!? Iedereen kan over die vraag meedenken, ze zijn vanaf nu herkenbaar te zien op politie.nl, op sociale media, op digitale reclameschermen en op televisie. Game Over?! draait om de aanpak van nepagenten en bankhelpdeskfraude.

“De campagne is zo effectief dat sommige rechercheurs afgelopen weken overuren moesten draaien”, zegt Daan Annegarn van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de politie. “Je ziet echt iets gebeuren in de samenleving. 21 verdachten hebben zichzelf al gemeld of zijn door anderen herkend. En we zijn pas net begonnen.”

Herkenningen

Van 21 verdachten is dankzij Game Over?! inmiddels bekend wie ze zijn. “Dat is goed nieuws”, zegt officier van justitie Ernst Pols. Hij is landelijk portefeuillehouder opsporingsberichtgeving. “Tegelijk hebben 79 verdachten zich nog niet gemeld en dus pakken we door. We tonen hen nu zonder blur en dus herkenbaar. Dat kan ook, want elke zaak is onafhankelijk door een officier van justitie bestudeerd en beoordeeld. Het gaat om ernstige zaken en we willen weten wie achter deze misdrijven zitten.”

Gezichten

“Het moment is nu gekomen om samen op te staan voor al die duizenden slachtoffers en namen van verdachten door te geven”, zegt coördinator Daan Annegarn van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie. “Het mooie aan deze campagne is dat iedereen kan helpen. Ik zou zeggen; doe het voor je ouders, doe het voor je opa en oma, doe het voor elkaar en laat het weten als je iemand herkent.” Het landelijke opsporingscommunicatieteam is overweldigd door de massale steun voor de campagne. “We zien dat niet alleen door de tipgevers die massaal meedenken maar bijvoorbeeld ook in bedrijven die belangeloos digitale schermen aanbieden voor de campagne. Dit is echt een actie van ons allemaal waarmee we zeggen; het moet klaar zijn. Laat onze kwetsbare ouderen met rust. We accepteren dit niet! Als je je met deze oplichtingspraktijken inlaat dan komen we achter je aan.”