Explosie Van Zeggelenlaan Den Haag

In de nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart heeft er een explosie plaatsgevonden aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag. Hierbij is niemand gewond geraakt, wel is er sprake van grote schade. De politie is een onderzoek gestart.

Rond 02.45 kreeg de politie meerdere meldingen van een harde klap. Ter plaatse trof de politie een voertuig dat in brand stond en ontploft was. Meerdere voertuigen hebben schade opgelopen door deze explosie en brand. Ook diverse woningen hebben schade opgelopen door de explosie. De voertuigen werden door de brandweer geblust en het ontplofte voertuig is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. De Forensische Opsporing van de politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van de brand.